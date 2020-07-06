Karabük’te, anne olma yaşı 27 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü istatistiklerine göre, Türkiye’de ilk doğumda ortalama anne yaşının 26,39 olduğu belirtildi.

TÜİK verilerine göre, Karabük’te ilk doğumda ortalama anne yaşının 27,08 olurken, 16-17 yaş grubundaki kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranının yüzde 1,47 olarak gerçekleştiği bildirildi.

Zonguldak’ta ilk doğumda ortalama anne yaşının 27,05 olurken, 16-17 yaş grubundaki kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranı yüzde 2,01 olurken, Bartın’da ilk doğumda ortalama anne yaşının 26,15, 16-17 yaş grubundaki kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranının yüzde 3,15 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

