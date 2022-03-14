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Karabük'te araçların ve yayaların buzlu yolda kayması kameraya yansıdı

14.03.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te araçların ve yayaların buzlu yolda kayması kameraya yansıdı

Karabük'te bazı araçların ve yayaların buzlu yolda kayması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kentte hafta sonu yağan karın ardından buzlanan yollar, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

100. Yıl Mahallesi 1003. Cadde'deki yokuştan aşağı inen bazı otomobil, minibüs ve servis araçları, buz tutan yolda kayarak savruldu.

Caddeden karşıya geçmeye çalışan bazı yayalar da kayarak düştü.

Sürücülerin ve yayaların yaşadığı zor anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Birçok kazanın yaşandığı kent merkezinde bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı.

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