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Karabük'te aşılamada TURKOVAC ile yeni ivme kazanıldı

10.02.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kovid-19 aşı haritasında "mavi" kategoride bulunan ilde 3 günde 511 kişi Türkiye'nin yerli aşısı TURKOVAC'ı tercih etti - İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı: - "Daha önce hiç aşı olmamış bir kısım vatandaşımızın TURKOVAC'ı tercih etmesinden dolayı ilimize yeni heyecan oldu"

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşı haritasında "mavi" kategoride bulunan Karabük'te aşılama çalışmaları TURKOVAC ile ivme kazandı.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,4 olarak kayıtlara geçen Karabük'te TURKOVAC 7 Şubat'tan itibaren uygulanmaya başladı.

Son günlerde Kovid-19 hasta sayısının arttığı, 100 kişinin hastanede tedavi gördüğü kentte şimdiye kadar 511 kişi TURKOVAC aşısı yaptırdı. Daha önce Sinovac ve BioNTech aşılarını tercih etmeyen 46 kişi ise TURKOVAC'ın kente gelmesiyle ilk defa aşılarını yaptırdı.

- "İlimize yeni heyecan oldu"

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 5. doz aşısını yaptıran İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AA muhabirine, kendisinin de 7 Şubat'tan itibaren Karabük'te tatbik edilmeye başlanan TURKOVAC'ı tercih ettiğini söyledi.

Şimdiye kadar 511 kişiye TURKOVAC aşısı uygulandığını bildiren Sarı "Bunların 46'sı ilk doz aşılarını olan vatandaşlarımız. TURKOVAC'ın hastanemize ulaşması ve şehrimize gelmesiyle aşılamada yeni ivme kazandık. Daha önce hiç aşı olmamış bir kısım vatandaşımızın TURKOVAC'ı tercih etmesinden dolayı ilimize yeni heyecan oldu. Üçüncü ve dördüncü dozda TURKOVAC tercih edenlerin sayısı ilk doza göre daha fazla. Üçüncü doz olan 299, dördüncü doz olan 165 vatandaşımız var. Bunun daha da artacağına inanıyoruz. Vatandaşlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Bu ilginin daha da artmasını talep ediyorum." dedi.

- "Hastanedekilerin çoğu aşısını yaptırmamış"

Sarı, sabah saat 09.00'dan gece 24.00'e kadar aşılama çalışmasının sürdüğünü belirterek vatandaşların TURKOVAC'ı güvenle yaptırabileceklerini belirtti.

Karabük'te Kovid-19 hastalarının ciddi seviyede arttığına dikkati çeken Sarı sözlerini şöyle tamamladı:

"Hastaneye yatış oranları her ne kadar eskisi kadar olmasa da vaka sayısındaki bu artış hastanemize de yansıyor. Bu nedenle aşılamada rehavete kapılma olmamasını ve vatandaşlarımızın hatırlatma dozlarını mutlaka yaptırmalarını istirham ediyoruz. Şu anda hastanemizde yatan 100 Kovid-19 hastamız var. 30'a yakını yoğun bakımda yatıyor. Hastanedeki vatandaşlarımızın çoğu aşısını yaptırmamış ya da hatırlatma dozunu uygulatmamışlar. Vatandaşlarımızı hastanemize aşı için davet ediyoruz."

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