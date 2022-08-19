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Karabük'te asma yaprağı toplamak için çıktığı balkondan düşen kişi öldü

19.08.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te asma yaprağı toplamak için çıktığı balkondan düşen kişi öldü

Karabük'te asma yaprağı toplamak için çıktığı balkondan düşen kişi öldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evin çatı katından düşen kişi hayatını kaybetti.

Bostanbükü köyünde 2 katlı evinin çatı katındaki balkona asma yaprağı toplamak için çıkan Kamil Çıtır (66), dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çıtır müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karabük'te asma yaprağı toplamak için çıktığı balkondan düşen kişi öldü

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