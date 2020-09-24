Karabük'te "ata tohumları" minik öğrencilerin ellerinde hayat buluyor

Öğrencilerin sağlıklı beslenmenin ne olduğunu yaşayarak görmelerinin önemine işaret eden Bulut, "Tohumdan ürüne kadar kitaplarda sözü geçen konuların öğrencilerin yaşamlarında yer edinmesini istedim." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında yapılan ekimlerde ata tohumları kullanıldı. Ürünlerin hasadı ise öğrenciler tarafından yapıldı.

Bulut ve öğrencileri, bahçeye domates, salatalık, biber, soğan, kabak, bamya, fasulye, tere, marul, reyhan, yer fıstığı, börülce, nane ve bal kabağı gibi 22 çeşit tohum ekti.

Bulut, 2016 yılından bu yana sınıfta öğrencilerle ektikleri ata tohumlarından meyve ve sebze yetiştirdiklerini dile getirerek, "Artık sınıfımız yetmez oldu. Bu sene bu bahçeyi kiraladık. Beşer kişilik gruplarla sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak bahçeye geliyoruz. Atalık tohumlardan hazırladıkları ürünleri koparıp yemelerini istiyorum." diye konuştu.

- "Bahçede 22 çeşit ürün var"

Bahçede 22 çeşit ürün olduğunu aktaran Bulut, bu sene farklılık olması için Adana'nın Ceyhan ilçesinden getirilen yer fıstığı ve börülce de ektiklerini anlattı.

Bulut, ürünleri yetiştirirken ilaç kullanmadıklarını, organik solucan gübresi ve domates yapraklarından fermente edilmiş sıvıyı zararlı böceklere karşı ilaç olarak uyguladıklarını vurgulayarak, "Amacımız, atalık tohumlardan elde edilmiş ürünlerle sağlıklı nesiller yetiştirmek." dedi.

- "Ekim yaparken çok eğlendik"

Öğrencilerden Muhammet Ali Işık da bahçeye meyve ve sebzeleri ekerken ve toplarken çok eğlendiklerini ifade ederek, bahçede ürün yetiştirmeyi çok sevdiğini söyledi.