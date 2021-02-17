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Karabük'te baba ve çocukları, traktöre bağlanan kızaklarla kayak keyfi yaptı

17.02.2021 17:17 | Son Güncelleme:
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Karabük'te baba ve çocukları, traktöre bağlanan kızaklarla kayak keyfi yaptı

Karabük'te etkili olan kar yağışını eğlenceye çeviren baba ve çocukları, traktörün arkasına bağlanan kızaklarla karın tadını çıkardı.

Eflani ilçesi Karlı köyünde yaşayan Hüseyin Öztürk, kayak merkezine gidemeyince köy yollarını "piste" çevirdi.

Traktörünün arkasına kızak bağlayan Öztürk, iki çocuğuyla eğlenceli dakikalar yaşadı.

"Kızak safarisi" adını verdiği gezinti sırasında çektiği videoları arkadaşlarına gönderen Öztürk, onları köye davet etti.

Öztürk, AA muhabirine, çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi.

Köylerinin bir doğa harikası olduğunu dile getiren Öztürk, kızakların devrilmesiyle zaman zaman küçük kazalar yaşamalarına rağmen çok eğlendiklerini dile getirdi.

Öztürk, kayak eğlencesine köylülerin de katıldığını sözlerine ekledi.

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