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Karabük'te bariyerlere çarparak havalanan otomobil, başka bir otomobilin üstüne düştü

22.03.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te bariyerlere çarparak havalanan otomobil, başka bir otomobilin üstüne düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Karabük'te bariyerlere çarparak havalanan otomobil, başka bir otomobilin üstüne düştü

Karabük'ten Safranbolu istikametine gelen M.E. idaresindeki 78 SH 333 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle ilçe girişindeki otogar önünde kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile havalanan otomobil, otogar önünde bulunan N.C.T. yönetimindeki 78 BB 550 plakalı otomobilin üstüne düşerek devrildi.

Kazada, 78 SH 333 plakalı otomobilin sürücüsü ve yanındaki M.B. ile B.Y. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

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