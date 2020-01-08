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  4. Karabük'te bariyerleri aşıp su kanalı üstünde askıda kalan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Karabük'te bariyerleri aşıp su kanalı üstünde askıda kalan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

KARABÜK HABERLERİ  | 08.01.2020 17:19 | Son Güncelleme

Karabük'te bariyerleri aşıp su kanalı üstünde askıda kalan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Karabük'te, kontrolden çıkarak bariyerleri parçaladıktan sonra su kanalı üzerinde askıda kalan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

R.B. yönetimindeki 35 TVU 62 plakalı kamyonet, Aydınlık Evler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı.

Kazada, bariyerleri de parçalayarak yaklaşık 2 metrelik su kanalının üzerinde askıda kalan kamyonetteki sürücü ve beraberindeki N.K. yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin 30 dakikalık çalışması sonucunda çıkartılarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kamyonet Karabük Su kanalı Trafik Kazası

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