Karabük'te bazı iş yerleri en geç 22.00'de kapanacak

Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı iş yerlerinin en geç saat 22.00'de kapanması kararlaştırıldı.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği il genelinde bugünden itibaren bazı iş yerlerinin en geç saat 22.00'de kapanacağı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya, yeme-içme yerleri, evlere paket servis ve 'gel al' şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın), kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, berber, kuaför, güzellik merkezi gibi iş yerleri, nikah/düğün salonları, halı sahalar ve spor salonları, internet kafeler, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar, tiyatro, sinema ve konser salonları, yüzme havuzları, hamam, kaplıca, sauna ve benzeri yerler İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği ilimiz genelinde 4 Kasım'dan itibaren en geç saat 22.00'de kapanacaktır."

