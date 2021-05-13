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Karabük'te bir kamyonet apartman bahçesine düştü

13.05.2021 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te bir kamyonet apartman bahçesine düştü

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir kamyonet, yaklaşık 2 metreden apartmanın bahçesine düştü.

Esentepe Mahallesi Sunduk Caddesi'nde ilerleyen B.Ş. yönetimindeki 78 SU 789 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolünü kaybetti.

Önce kaldırma çarpan kamyonet, daha sonrada yaklaşık 2 metreden bir apartmanın bahçesine düştü.

Ters dönen kamyonetin sürücüsü, çevredekiler tarafından çıkartıldı.

Hastaneye gitmek istemeyen sürücünün tedavisi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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