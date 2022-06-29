YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te bir kişinin köpek saldırısına uğraması güvenlik kamerasında

Karabük'te bir kişinin köpek saldırısına uğraması güvenlik kamerasında

29.06.2022 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te bir kişinin köpek saldırısına uğraması güvenlik kamerasında

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yolda yürüyen bir kişiye köpeğin saldırısı güvenlik kameralarına yansıdı.

İlçe merkezinde iki kadın, tasmasından tuttukları "kurt" cinsi köpeklerini gezdirmeye çıktı.

Köpek, karşı yönden gelen ve kadınların yanından geçmeye çalışan Y.T'ye aniden saldırdı.

Köpeğin diş darbesiyle baldırından yaralanan Y.T, kendi imkanları ile Safranbolu Devlet Hastanesine giderek tedavisini yaptırdı.

Y.T. tedavinin ardından karakola giderek köpek sahibinden şikayetçi oldu.

Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntüde, iki kadının köpekleriyle ilerlemesi, hayvanın aniden yanlarından geçen Y.T'ye saldırması yer alıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karabük'te iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandıKarabük'te iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Edirne'de devrilen LPG yüklü tanker nedeniyle ilçe yolu ulaşıma kapandıEdirne'de devrilen LPG yüklü tanker nedeniyle ilçe yolu ulaşıma kapandı
Samsun Valisi Dağlı, Samsunspor'un 57. kuruluş yıl dönümünü kutladıSamsun Valisi Dağlı, Samsunspor'un 57. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Anahtar Kelimeler:
Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 30 Haziran Perşembe

İmsak
03:12
Sabah
05:13
Öğle
12:58
İkindi
16:58
Akşam
20:33
Yatsı
22:25

Karabük Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Perşembe

Tuğba Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Akkaya Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Merkez
Bağlar Eczanesi
Safranbolu
Yeni Zümrüt Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Tespit etmesi yıllar sürdü! Bu bile etkiliyor: Çok sık uçuyorsanız...

Tespit etmesi yıllar sürdü! Bu bile etkiliyor: Çok sık uçuyorsanız...

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.