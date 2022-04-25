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Karabük'te bir otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

25.04.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te bir otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük'te bir otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İnönü Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ş.'ye (65), İ.U'nun kullandığı 78 SC 496 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yerde kanlar içinde kalan yaya, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aracın yayaya çapma anı civardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntüde, otomobilin yolda yürüyen yayaya çarpması ve bu kişinin yere düşmesi yer alıyor.

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