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Karabük'te bir otoparkta toprak kayması meydana geldi

15.06.2022 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te bir otoparkta toprak kayması meydana geldi

Karabük'te bir siteye ait otoparkta heyelan oluştu.

Kılavuzlar Mahallesi Öte Karşı Kredi Yurtlar Kurumu Küme Evleri yolundaki Teras sitesine ait otoparkta toprak kayması meydana geldi.

Araçların park edilmesine izin verilmeyen otoparkta güvenlik önlemleri alındı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine otoparkta çalışma başlatıldı.

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