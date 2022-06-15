Karabük'te bir otoparkta toprak kayması meydana geldi

Karabük'te bir siteye ait otoparkta heyelan oluştu.

Kılavuzlar Mahallesi Öte Karşı Kredi Yurtlar Kurumu Küme Evleri yolundaki Teras sitesine ait otoparkta toprak kayması meydana geldi.

Araçların park edilmesine izin verilmeyen otoparkta güvenlik önlemleri alındı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine otoparkta çalışma başlatıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz