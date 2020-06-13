YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te bir sokak, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Karabük'te bir sokak, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

KARABÜK HABERLERİ  | 13.06.2020 01:01 | Son Güncelleme

Karabük'te bir sokak, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla İsmetpaşa Mahallesi Beşgöz Sokak'ta karantina uygulanmasına karar verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada da "Beşgöz Sokak'ın, birden fazla Kovid-19 pozitifli ve temaslı vakaların fazlalığı nedeniyle, virüsün engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, 13 Haziran saat 00.00'dan itibaren 27 Haziran saat 00.00'a kadar, giriş çıkışlar izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte Itır Esen'in sevgilisi İşte Itır Esen'in sevgilisi
2020 yılının en popüler telefonları 2020 yılının en popüler telefonları

En Çok Okunan Yerel Haberler

Karabük Namaz Vakitleri 13 Haziran Cumartesi

İmsak
03:08
Sabah
05:09
Öğle
12:55
İkindi
16:55
Akşam
20:30
Yatsı
22:22

Karabük Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Cumartesi

Esentepe Eczanesi
Merkez
Gökçınar Eczanesi
Besbinevler
Koç Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Betül Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.