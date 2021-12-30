Karabük'te bisiklet yoluna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Karabük'te yaklaşık 10 metreden bisiklet yoluna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Karabük'ten Safranbolu istikametine giden A.Ö. yönetimindeki 06 AD 562 plakalı otomobil, çevre yolunda henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki bariyerleri aşan otomobil, yaklaşık 10 metreden bisiklet yoluna düştü.
Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilden çıkartılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz