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Karabük'te boynuna çöp kutusu kapağı takılan köpek kurtarıldı

06.02.2022 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te boynuna çöp kutusu kapağı takılan köpek kurtarıldı

Karabük'ün Eflani ilçesinde, boynunu plastik çöp kutusu kapağına sıkıştıran köpek belediye ekiplerince kurtarıldı.

İlçe merkezinde bir köpeğin boynundaki yabancı cismi görenler, durumu Eflani Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Üç gün süren kovalamacanın ardından köpeği yakalayan ekipler, plastik çöp kutusu kapağını hayvanın boynundan keserek çıkardı.

Kapaktan kurtarılan köpek, doğal ortamına bırakıldı.

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