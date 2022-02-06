Karabük'te boynuna çöp kutusu kapağı takılan köpek kurtarıldı

Karabük'ün Eflani ilçesinde, boynunu plastik çöp kutusu kapağına sıkıştıran köpek belediye ekiplerince kurtarıldı.

İlçe merkezinde bir köpeğin boynundaki yabancı cismi görenler, durumu Eflani Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Üç gün süren kovalamacanın ardından köpeği yakalayan ekipler, plastik çöp kutusu kapağını hayvanın boynundan keserek çıkardı.

Kapaktan kurtarılan köpek, doğal ortamına bırakıldı.



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