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Karabük'te buzlanan yollarda trafik kazaları meydana geldi

12.03.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te buzlanan yollarda trafik kazaları meydana geldi

Karabük'te kar yağışı ve buzlanmanın olduğu yollarda trafik kazaları meydana geldi.

Kent merkezinde sürücüler, yollardaki buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kentin birçok bölgesinde kayganlaşan yollarda hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Kar ve buzlanma ulaşımda aksamalara yol açtı.

Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ile Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunda sürücüler dikkatli ilerledi.

Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

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kar yağışı Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 12 Mart Cumartesi

İmsak
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Sabah
07:00
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İkindi
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Akşam
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Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

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