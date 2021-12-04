Karabük'te camiden hırsızlık güvenlik kamerasında

Karabük'te camiden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeni Mahalle Hazreti Ömer Camisi'nde yardım kutusundan hırsızlık yapılması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu camiye gelen bir kişinin dernek odasına girdiği görüldü.

Kayıtlarda, erkek şüphelinin dernek odasındaki yardım kutusundan bir miktar parayı alıp uzaklaşması yer alıyor.

Yeni Mahalle Hazreti Ömer Camisi Dernek Başkanı Ali Göktaş, gazetecilere, dün sabah bir kişinin camiye girip dernek odasının kapısını tornavidayla zorladığını, açamayınca omzuyla kırdığını söyledi.

Zanlının yardım kutusunda toplanan paraları aldığını ve durumu cuma namazı için camiye geldiklerinde fark ettiklerini belirten Göktaş, "Kameradan baktık. Şüpheli tahminen 70 yaşlarında. Emniyete haber verdik. Emniyet gerekli çalışmaları yaptı. Kapının ve çekmecelerin kilidini kırmış, bozuk paraları almış. Bu kadar zahmete girmesine gerek yoktu. 'Bana yardım et deseydi.' çıkarıp para verirdim. Buna ne gerek vardı? Burası Allah'ın evi." diye konuştu.

