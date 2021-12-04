YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te camiden hırsızlık güvenlik kamerasında

Karabük'te camiden hırsızlık güvenlik kamerasında

04.12.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yardım kutusunu çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Karabük'te camiden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeni Mahalle Hazreti Ömer Camisi'nde yardım kutusundan hırsızlık yapılması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu camiye gelen bir kişinin dernek odasına girdiği görüldü.

Kayıtlarda, erkek şüphelinin dernek odasındaki yardım kutusundan bir miktar parayı alıp uzaklaşması yer alıyor.

Yeni Mahalle Hazreti Ömer Camisi Dernek Başkanı Ali Göktaş, gazetecilere, dün sabah bir kişinin camiye girip dernek odasının kapısını tornavidayla zorladığını, açamayınca omzuyla kırdığını söyledi.

Zanlının yardım kutusunda toplanan paraları aldığını ve durumu cuma namazı için camiye geldiklerinde fark ettiklerini belirten Göktaş, "Kameradan baktık. Şüpheli tahminen 70 yaşlarında. Emniyete haber verdik. Emniyet gerekli çalışmaları yaptı. Kapının ve çekmecelerin kilidini kırmış, bozuk paraları almış. Bu kadar zahmete girmesine gerek yoktu. 'Bana yardım et deseydi.' çıkarıp para verirdim. Buna ne gerek vardı? Burası Allah'ın evi." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Mucize'' deyip tapmaya başladılar''Mucize'' deyip tapmaya başladılar
Akılalmaz olay! At sırtında geldi, kılıcıyla market basmaya kalktıAkılalmaz olay! At sırtında geldi, kılıcıyla market basmaya kalktı
Karabük'te kendiliğinden hareket eden tır 3 otomobile çarptıKarabük'te kendiliğinden hareket eden tır 3 otomobile çarptı
Anahtar Kelimeler:
Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 5 Aralık Pazar

İmsak
06:21
Sabah
07:52
Öğle
12:45
İkindi
15:07
Akşam
17:28
Yatsı
18:54

Karabük Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Pazar

Esentepe Eczanesi
Merkez
Özden Eczanesi
Merkez
100. Yıl Eczanesi
Besbinevler
Murat Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Betül Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Balıkesir'de konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Balıkesir'de konuştu:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kırklareli'nde rastgele ateş ettiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı

Kırklareli'nde rastgele ateş ettiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı

Trabzonspor Adana Demirspor'u konuk edecek

Trabzonspor Adana Demirspor'u konuk edecek

Muş'ta kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı dolandıran kişi yakalandı

Muş'ta kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı dolandıran kişi yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.