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Karabük'te camiden hırsızlık güvenlik kamerasında

30.04.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yardım kutusundan para çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Karabük'ün Eflani ilçesinde camiden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Ulu Cami'den hırsızlık ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, camiye gelen kişinin imam odasına girerek yardım kutusundan para çaldığını tespit etti.

Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin imam odasındaki yardım kutusundan para çalıp uzaklaşması yer alıyor.

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