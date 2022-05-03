Karabük'te çarpışan iki otomobildeki 2 kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Necati Yılmaz yönetimindeki 06 KG 543 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Murat Emre Evgin'in kullandığı 78 BD 567 plakalı otomobil ile Öğlebeli kavşağında çarpıştı.
Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobildeki sürücü Evgin araçta sıkıştı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilden çıkartılan yaralı sürücü Evgin ile diğer araçtaki yaralı yolcu Ferdane Yılmaz, sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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