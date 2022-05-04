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Karabük'te çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı

04.05.2022 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Safranbolu'dan Karabük istikametine giden Okan O. yönetimindeki 67 AE 078 plakalı otomobil, Emek kavşağında ışıklarda bekleyen Zeki Bilal D'nin kullandığı 06 BKJ 121 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücüler ile Hakan Ö. ve Efkan Ç. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Karabük Safranbolu

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