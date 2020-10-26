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Karabük'te çiçeklere zarar veren kadın güvenlik kamerasına yakalandı

KARABÜK HABERLERİ  | 26.10.2020 19:14 | Son Güncelleme

Karabük'te çiçeklere zarar veren kadın güvenlik kamerasına yakalandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kadının, bir iş yerinin önünden çiçekleri yolup saksıyı aldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, ilçede güzellik merkezi işleten Merve Çetin, iş yerine geldiğinde süs bitkilerinin toprağının yere döküldüğünü, çiçeklerin yolunduğunu ve saksının da yerinde olmadığını fark etti.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve saksının yoldan geçen bir kadın tarafından içinin boşaltıldığını gören Çetin, polise bildirerek şikayetçi oldu.

Görüntülerde bir kadının iş yerinin önüne gelmesi, bir kısmını yolduğu çiçekleri devirmesi ve saksıyı alarak uzaklaşması yer alıyor.

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