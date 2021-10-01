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Karabük'te çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

01.10.2021 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında iki katı ev, ahır ve tahıl ambarı kullanılamaz hale geldi.

İmanlar Köyü Muhtarı Salim Küçükkara'ya ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden köylüler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bu sırada evin ahırında bulunan büyükbaş hayvanlar dışarı çıkarıldı.

Kısa sürede büyüyen yangın, eve bitişik olan ahıra ve tahıl ambarına da sıçradı.

Köye gelen itfaiye ekipleri, yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangında, ev, ahır ve tahıl ambarı kullanılamaz hale geldi.

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