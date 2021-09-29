Karabük'te cip ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük-Kastamonu kara yolunda İsmail K. (50) idaresindeki 78 BM 360 plakalı otomobil, Bostanbükü kavşağında, Melek S'nin (57) kullandığı 34 AD 5777 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Yaralı sürücüler ile Nezihe P. (58) ve Recep Y. (37), sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.



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