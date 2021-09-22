Karabük'te cipe çarpan otomobildeki yolcu yaralandı

Karabük'te önünde seyreden cipe çarpan otomobildeki yolcu yaralandı.

Safranbolu istikametinden Karabük'e gelen B.G. (44) idaresindeki 78 AAK 249 plakalı otomobil, Balıklar Kayası mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle önünde seyreden Ü.H.Y. (42) yönetimindeki 34 BDK 640 plakalı cipe çarptı.

Kazada, otomobildeki M.G. (46) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.



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