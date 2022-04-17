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Karabük'te cipin çarptığı yaya öldü

17.04.2022 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te cipin çarptığı yaya öldü

Karabük'te cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

E.C. yönetimindeki 78 AAH 478 plakalı cip, Balıklar Kayası Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Kılınç'a (53) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Kılınç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Doktor olduğu belirtilen sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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