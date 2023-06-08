Karabük'te çocukların kamyonet kasası ve otomobilin bagajındaki tehlikeli yolculuğu kamerada

Şehit Ateşe Reşat Bulvarı Balıklarkayası mevkisinde seyir halindeki otomobilde bir çocuğun, kapağı açık bagajda bir sandığın yanında yolculuk yaptığı görüldü. Bir süre yolda ilerleyen otomobil, daha sonra gözden kayboldu.

Safranbolu Kaya Erdem Caddesi'nde bir çocuğun seyir halindeki kamyonetin kasasına tutunarak yolculuk yapması da cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Öte yandan bir kişinin motosiklet üzerinde yüz üstü seyahat etmesi, tehlike oluşturdu.

Ayrıca küçük yaştaki bir çocuğun motosikletin arkasında hiçbir yere tutunmadan yolculuk yapması da görüntülendi.

Polis, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine sürücüleri tespit etmek için çalışma başlattı.

