YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük’te çok sayıda mağaza geçici olarak kapısına kilit vurdu

Karabük’te çok sayıda mağaza geçici olarak kapısına kilit vurdu

KARABÜK HABERLERİ  | 19.03.2020 17:30 | Son Güncelleme

Karabük’te alışveriş merkezlerinde bulunan mağazalar, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınını yavaşlatmak ve yayılmasını engellemek amacıyla geçici olarak kapılarına kilit vurdu.Çin’de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de 3 kişinin ölümüne sebep olan korona virüse karşı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Karabük’te alışveriş merkezlerinde bulunan mağazalar, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınını yavaşlatmak ve yayılmasını engellemek amacıyla geçici olarak kapılarına kilit vurdu.
Çin’de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de 3 kişinin ölümüne sebep olan korona virüse karşı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Farklı şehirlerde korona virüsten dolayı çok sayıda AVM kapatılırken, Karabük’te de aralarında ünlü firmaların bulunduğu ayakkabı, yiyecek ve giyim mağazaları virüs kaynaklı salgının müşterilere ve çalışanlara yayılmasını engellemek amacıyla kapatma kararı aldı. Mağazaların müşterilerinin ve ailelerinin sağlığını önemsediklerini belirttikleri duyuruda, hizmetlere internet üzerinden devam edileceği ifade edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Tekirdağ’da çaycıyı darp ettiler

Tekirdağ’da çaycıyı darp ettiler

Koronavirüs televizyon ve sosyal medya reklamlarını öne çıkardı

Koronavirüs televizyon ve sosyal medya reklamlarını öne çıkardı

Evi temizlenen yaşlı kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua

Evi temizlenen yaşlı kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua

SGK personeli ile taksiciler arasında kuş tartışması

SGK personeli ile taksiciler arasında kuş tartışması

Erdoğan, Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi: (1)

Erdoğan, Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi: (1)

Karabük Namaz Vakitleri 19 Mart Perşembe

İmsak
05:22
Sabah
06:48
Öğle
13:02
İkindi
16:26
Akşam
19:07
Yatsı
20:27

Karabük Nöbetçi Eczaneler19 Mart Perşembe

Ömür Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besbinevler
Safran Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Gözde Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Karabük'te eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı

Karabük'te eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı

KBÜ’de Bologna süreci bilgilendirme toplantıları

KBÜ’de Bologna süreci bilgilendirme toplantıları

Safranbolu’da okul yöneticilerine "korona virüs" bilgilendirmesi

Safranbolu’da okul yöneticilerine "korona virüs" bilgilendirmesi

Yenice’de öğrencilere deprem tatbikatı

Yenice’de öğrencilere deprem tatbikatı

Başkan Köse restorasyon çalışmalarını inceledi

Başkan Köse restorasyon çalışmalarını inceledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.