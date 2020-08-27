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Karabük'te çöp toplama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

KARABÜK HABERLERİ  | 27.08.2020 14:08 | Son Güncelleme

Karabük'te çöp toplama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Karabük'te, çöp toplama alanında çıkan ve yaklaşık 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangın, yoğun dumana neden oldu.

Kent merkezine yakın bir bölgede bulunan çöp toplama sahasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yoğun duman bulutuna neden olan yangına, Karabük Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

İş makineleriyle de destek verilen söndürme çalışmaları sırasında yükselen dumanlar, il merkezine kadar ulaştı.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangının söndürülebilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, AA muhabirine, çöp toplama sahasında alınan bütün önlemlere rağmen zaman zaman bu tür yangınların yaşandığını, Karabük Katı Atık Bertaraf Tesisinin yapımı için çalıştıklarını söyledi.

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