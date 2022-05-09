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Karabük'te demir çekme makinesinin çarptığı işçi yaralandı

09.05.2022 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te demir çekme makinesinin çarptığı işçi yaralandı

Karabük'te demir ve çelik madeninin eritildiği fırında (haddehane) çalıştığı sırada demir çekme makinesinin çarptığı işçi, yaralandı.

Beşbinevler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir haddehanede çalışan İsmail Aydın'a, henüz belirlenemeyen nedenle demir çekme makinesi çarptı.

Diğer işçilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçi, sağlık personelince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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