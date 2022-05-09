YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te depodaki bazada mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı

Karabük'te depodaki bazada mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı

09.05.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te depodaki bazada mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı

Karabük'te öğrenci yurdunun deposundaki bazada mahsur kalan 6 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

100. Yıl Mahallesi'nde hamile bir kedi, kız yurdunun deposundaki bazanın içine doğum yaptı.

Bazadan çıkarak bir daha içeriye giremeyen anne kedinin sesini duyan öğrenciler depoya indi.

Seslerin geldiği bazayı açmaya çalışan öğrenciler, başarılı olamayınca Karabük Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi.

Ekiplerin müdahalesiyle açılan bazadaki 6 kedi yavrusu kurtarıldı.

Anne kedi ve yavruları, bakımını üstlenmek isteyen öğrencilere teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kardemir Karabükspor TFF 3. Lig'de de zor günler geçiriyorKardemir Karabükspor TFF 3. Lig'de de zor günler geçiriyor
Kadıköy'de cami avlusunda Anneler Günü kahvaltısıKadıköy'de cami avlusunda Anneler Günü kahvaltısı
TFF 3. Lig play-off eşleşmeleri ve yarı final programı belli olduTFF 3. Lig play-off eşleşmeleri ve yarı final programı belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 9 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:48
Sabah
05:31
Öğle
12:51
İkindi
16:45
Akşam
20:01
Yatsı
21:37
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada öyle bir şey yaptı ki! Flörte tövbe etti

İlk buluşmada öyle bir şey yaptı ki! Flörte tövbe etti

Tutuklanmamak için polise cinsel ilişki teklif etti!

Tutuklanmamak için polise cinsel ilişki teklif etti!

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yatak odası itirafı olay oldu! “Cinsel ilişkiden sonra..."

Yatak odası itirafı olay oldu! “Cinsel ilişkiden sonra..."

Cem Belevi o mankenle aldatmış! Olay paylaşım

Cem Belevi o mankenle aldatmış! Olay paylaşım

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.