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Karabük'te dere kenarına devrilen iki otomobilin sürücüleri yaralandı

16.12.2021 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te dere kenarına devrilen iki otomobilin sürücüleri yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde aynı yerden dere kenarına devrilen iki otomobilin sürücüleri hastaneye kaldırıldı.

Ankara istikametinden Karabük'e gelen yabancı uyruklu Hu W'nin (27) kullandığı 34 BBP 740 plakalı otomobil, Han köy yakınlarında yoldan çıkarak Soğanlı Çayı kenarına devrildi.

Kazayı fark eden diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aynı istikametten gelen Yaşar B. (55) yönetimindeki 78 EC 855 plakalı otomobil de aynı noktada yoldan çıkarak dere kenarına devrildi.

Sürücüler, bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolda güvenlik önlemleri alan polis ve jandarma ekipleri, kazalarla ilgili çalışma başlattı.

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