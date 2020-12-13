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Karabük’te dereye düşen kedi ve yavru köpeği itfaiye kurtardı

KARABÜK HABERLERİ  | 13.12.2020 17:59 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde düştükleri derede mahsur kalan kedi ve yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.Edinilen bilgiye göre, UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Safranbolu ilçesinde bulunan tarihi İzzet Mehmet Paşa Camii kenarında gezinen kedi dereye düştü.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde düştükleri derede mahsur kalan kedi ve yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Safranbolu ilçesinde bulunan tarihi İzzet Mehmet Paşa Camii kenarında gezinen kedi dereye düştü. Kedinin mahsur kaldığı alanda sesini duyan vatandaşlar durumu Safranbolu Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kediyi mahsur kaldığı yerden kurtararak doğal yaşamına bıraktı.
Öte yandan Kirkille TOKİ mevkiinde de dereye düşen 1 köpek yavrusunu da ekipler çıkartarak kurtardı.

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