Karabük'te dereye düşen yaralı inek iş makinesiyle kurtarıldı

Karabük'te yaklaşık 20 metrelik uçurumdan dereye düşen inek, iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Cumayanı köyüne 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda sürüden ayrılan inek, yaklaşık 20 metreden dereye düştü.
Durumu fark eden sürünün çobanı, hayvanların sahibi Mehmet Gergen'e haber verdi.
İneği kendi imkanlarıyla kurtaramayan Gergen, AFAD ve İl Özel İdaresinden yardım istedi.
Bölgeye gelen ekipler, iş makinesi yardımıyla ineği bulunduğu yerden çıkardı.
Ayağından yaralanan inek, veterinere götürüldü.