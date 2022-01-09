Karabük'te devrilen demir kesme makinesinin altında kalan kişi öldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen demir kesme makinesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Safranbolu Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde çalışan Mehmet Çevik (63), devrilen demir kesme makinesinin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla özel hastaneye kaldırılan Çevik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı.



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