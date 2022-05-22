Karabük'te devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı

Karabük'te kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 78 AS 601 plakalı kamyonet, merkez Salmanlar köyü yakınlarında devrildi.

Kazada araçtaki Mustafa (53), Samet (31) ve Halil Karaman (29) ile Ahmet Çetin (73) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



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