Karabük'te devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara istikametine giden Tuncay Kalkancı (36) yönetimindeki, İl Özel İdaresine ait kamyon, Öğlebeli Kavşağı'nda, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Yağış nedeniyle kaygan yolda durmayan kamyon, karşı şeride geçerek devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aydınlatma direğinin de devrildiği yol, Ankara-Karabük istikametinde yaklaşık 1 saat kapalı kaldı. Temizlenen yolda, trafik kontrollü olarak yeniden sağlandı.

