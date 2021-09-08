Karabük'te duvarı yıkılan balkondan düşen 2 kişi yaralandı

Karabük'te duvarı yıkılan 3. kat balkonundan düşen iki kişi yaralandı.
Kartaltepe Mahallesi'ndeki 3 katlı evin üst kat balkonunun duvarı, henüz belirlenemeyen bir nedenle yıkıldı.
Bu sırada balkonda bulunan Mustafa A. ile Olcay Y, yaklaşık 5 metreden beton zemine düştü.
Gürültüyü duyan komşuların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mustafa A. ve Olcay Y, sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Evin etrafında geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, soruşturma başlattı.
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