Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Karabük’te 2020 yılının ekim ayında 341 konut satışı yapıldı.

TÜİK Zonguldak Bölge Müdürlüğü tarafından 2020 yılı ekim ayına ait konut satış istatistikleri açıklandı.

Açıklanan rakamlara göre, Karabük’te ekim ayında 341 konut satıldı. Ekim ayında satılan 341 konuttan 115’i ilk satış, 226’sı ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi. 2020 Ocak-Ekim dönemini kapsayan ilk 10 ayda ise 4 bin 37 konut satışı gerçekleşirken, bunun bin 107’si ilk satış, 2 bin 930’u ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Karabük’te ilk ve ikinci el konut satışında 2019 yılının Ocak-Ekim ayında toplam 3 bin 120 satış gerçekleştirilirken, bunların 908’i ilk satış, 2 bin 212’si ise ikinci el satış olarak gerçekleşmişti.

Öte yandan Zonguldak’ta ekim ayında 144’ü ilk satış, 396’sı da ikinci el satış olmak üzere toplam 540 konut satılırken, Bartın’da ise 82’si ilk, 121’i ikinci el olmak üzere 203 konut satışı gerçekleşti.

Diğer yandan TUİK verilerine göre, Karabük’te 2020 Ocak-Eylül aylarını kapsayan yapı ruhsatı verilen daire sayısı 484, yapı kullanma izni verilen daire sayısı bin 394 olurken, Zonguldak’ta ise bin 293 daireye yapı ruhsatı verilirken, bin 976 daireye ise yapı kullanma izin belgesi verildi. Bartın’da ise yapı ruhsatı verilen daire sayısı 603 olurken, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı ise 536 olarak gerçekleşti.

