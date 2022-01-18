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Karabük'te ekipler yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu

18.01.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te ekipler yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu

Karabük'ün Yenice ilçesinde yoğun kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı köyde rahatsızlanan yaşlı kadın, yolun iş makinesiyle açılmasının ardından hastaneye götürüldü.

Değirmenyanı köyü Alagöz Mahallesi'nde rahatsızlanan 85 yaşındaki Nazife Alagöz, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ve UMKE ekipleri, kar nedeniyle köye ulaşamayınca İl Özel İdaresine haber verdi.

Bölgede çalışma yürüten personelin iş makinesiyle yolu açmasının ardından köye ulaşan sağlık ekipleri, Alagöz'ü ambulansla Yenice Devlet Hastanesine kaldırdı.

Vali Fuat Gürel, gazetecilere, Yenice'de kar küreme çalışması sırasında 112 Acil Servis çalışanlarından saha amirliğine gelen ihbar üzerine ekiplerin bölgeye sevk edildiğini belirterek, "Hastalanan teyzemiz, personelimiz tarafından ambulansa yetiştirildi." dedi.

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