Karabük'te elektrik akımına kapılan işçi öldü

Karabük'te elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Sürekli Dökümler Müdürlüğünde çalışan Erol K, henüz belirlenemeyen nedenle pota trafo odasında elektrik akımına kapıldı.
Durumu fark eden diğer işçiler, Erol K'yi akımdan kurtararak sağlık ekiplerine bilgi verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erol K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz