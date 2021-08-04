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Karabük'te engebeli alanlarda ulaşım kule asansörlerle sağlanıyor

04.08.2021 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Coğrafyası nedeniyle ulaşımın zor olduğu Karabük'te yayalar, yükseklikleri 100 metreyi bulan asansörler sayesinde çok dik ve uzun merdivenleri çıkmak zorunda kalmıyor - Hali hazırda 2 olan kule asansör sayısı, 40 ve 88 metre yüksekliğindeki asansörlerin de inşaatının tamamlanmasıyla 4'e yükseldi - Belediye Başkanı Rafet Vergili: - "İki asansörün de hizmete alınmasıyla kentte ulaşımı çok kolay hale getirmiş olacağız"

AHMET ÖZLER - Engebeli araziye sahip Karabük'te, belediye tarafından inşa edilen kule asansörler, yayaların kentin yüksek kesimlerindeki mahallelere ulaşımını kolaylaştırıyor.

Bir mahalleden diğerine gitmek isteyenlerin yüzlerce basamaklı merdivenleri aşmak zorunda kalmasına son vermek isteyen Belediye Başkanı Rafet Vergili, çareyi asansör yaptırmakta buldu.

Hali hazırda 27 ve 38 metre yükseklikte 2 kule ile 100 metrelik yatay asansöre sahip olan kentte, son olarak 40 ve 88 metre yüksekliğindeki iki kule asansörün daha yapımı tamamlandı.

8 ila 15'er kişilik camdan yapılmış ve 15 mahalleyi birbirine bağlayan asansörleri kullanan vatandaşlar, metrelerce yüksekliği bulunan kulelere çıkarken ve inerken, kentin eşsiz manzarasını da izleme şansı yakalıyor.

Engelli rampaların bulunduğu, birer görevlinin de yer aldığı asansörler dışında kentte, 60 metre uzunluğunda iki yürüyen merdiven, yaklaşık 200 metre uzunlukta ve 60 metre yükseklikte iki çelik yaya köprüsü de hizmet veriyor.

- "Bir iki haftaya hizmete alınacak"

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, AA muhabirine, kentin engebeli araziye sahip olduğunu, o nedenle yayaların işini kolaylaştırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Daha önce yaptıkları ve hizmete aldıkları yürüyen merdivenler ve asansörlere ek olarak iki kule asansörün daha tamamlandığını, yakın zamanda açılışını yapacaklarını bildiren Vergili, şunları kaydetti:

"Bu iki asansörün de hizmete alınmasıyla kentte ulaşımı çok kolay hale getirmiş olacağız. Bir iki haftaya hizmete alınacak iki asansörden birisi olan Namık Kemal Mahallesi'ni Kartaltepe Mahallesi'ne bağlayan asansör, kentin en büyüğü oldu. Atatürk, Yeni ve Namık Kemal mahallelerindeki vatandaşlarımız, bu asansör sayesinde Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine yürüyerek 15 dakikada varabilecek. Bu asansörümüzün 88 metre yüksekliği var, 80 metre de bağlantı köprüsü, içinde de iki çift kabin bulunuyor. Bu özellikleriyle Türkiye'de de tektir."

- "Okullar açıldığında çocuklar için çok büyük kolaylık olacak"

Kentte yüksek kesimlerde bulunan mahallelerin tamamına ya asansör ya da yürüyen merdiven yaptıklarının altını çizen Vergili, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vatandaşlarımız çok memnun. Son yaptığımız asansörden bir hayli memnun olan vatandaşımız var çünkü 3 mahalleden hastanenin olduğu, okullar bölgesinin bulunduğu Yenişehir mevkisine geçiş olacak. Bu 3 mahallemizden yola çıkan vatandaşımız, asansöre binecek, daha sonra yaya köprüsüne ulaşıyor, oradan hastaneye ve okullar bölgesine geçiyor. Okullar açıldığı zaman çocuklar için çok büyük kolaylık olacak."

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