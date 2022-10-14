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Karabük'te eşya yüklü kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada

14.10.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te eşya yüklü kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada

Karabük'te bir kişinin, eşya yüklü kamyonetin kasasında bulunan koltuk üzerinde yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kent merkezinde bir kamyonetin kasasında yüklü eşyalar arasında bulunan koltukta oturan kişi, kasanın arka kapağı açık halde seyahat etti.

Bir süre bu şekilde ilerleyen kamyonet, daha sonra gözden kayboldu.

Bu anlar, başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, kamyonetin arka kapağı açık kasasında koltuk üzerinde oturan kişinin bu şekilde seyahat etmesi ve zaman zaman cep telefonuna bakması yer alıyor.

Polis, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine sürücünün ve seyahat eden kişinin tespiti için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Karabük kamyonet koltuk

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Sabah
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