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Karabük'te ev ziyaretleri yasaklandı

KARABÜK HABERLERİ  | 16.11.2020 21:56 | Son Güncelleme

Karabük'te ev ziyaretleri yasaklandı

Karabük'te İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, il, ilçe ve beldelerde yarından itibaren geçerli olmak üzere 14 gün boyunca tüm ev ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Fuat Gürel başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisinin bazı kararlar aldığı belirtildi.

İl genelinde tüm iş yerlerinde çalışan personelin Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasının yapılmasına, uygulamanın yapılıp yapılmadığından iş yeri sahibinin veya kurum amirinin sorumlu tutulmasına, yapılan sorgulamada "riskli kişi" olarak belirlenen kişilerin girişlerinin engellenmesine ve bu durumun kolluk kuvvetlerine bildirilmesine karar verildiği bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İş yerlerinin çalışanlarına uyguladığı HES kodu sorgulamasını bir tutanakla günlük kayıt altına almalarına ve yapılacak denetimlerde bu kayıtların incelenmesine, vatandaşların kalabalık oluşturduğu banka, ATM, PTT, noter ve fatura ödeme noktalarının önleri, şehirler arası otobüs terminali önünde ve terminale dahil açık alanlarda, hastane önü ve bahçesinde ile bazı cadde ve sokaklarda sigara içilmesinin yasaklanmasına, il, ilçe ve beldelerde 17 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere 14 gün boyunca tüm ev ziyaretlerinin yasaklanmasına, koronavirüs tanısı konulan hastalarımızın ikamet ettikleri evlerinde yaşayan tüm aile fertlerinin (son 7 gündür il dışında olduğunu belgeleyenler hariç) beyanlarına bakılmaksızın temaslı kabul edilerek 14 gün süreyle izolasyona tabi tutulmalarına karar verilmiştir."

Kararlara uymayanlar hakkında, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında adli işlem uygulanacak.

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