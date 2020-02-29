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Karabük’te ’Futbolda Özkaynak Projesi" başlıyor

KARABÜK HABERLERİ  | 29.02.2020 22:04 | Son Güncelleme

Karabük Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Futbolda Özkaynak Projesi” 7 Mart Cumartesi saat 11.00 da Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda başlıyor.İlkokul 3.

Karabük’te ’Futbolda Özkaynak Projesi" başlıyor

Karabük Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Futbolda Özkaynak Projesi” 7 Mart Cumartesi saat 11.00 da Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda başlıyor.
İlkokul 3. ve 4.sınıf ile ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerine ücretsiz Temel Futbol Eğitimi’nin verileceği, "Hayalin varsa stadyumda buluşalım" sloganı ile hayata geçirilecek olan projede eğitimler Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu’nda verilecek.
Temel Futbol Eğitimi’nin yani sıra sporculara ve ailelere Sporcu Beslenmesi, Sporcu Psikolojisi hakkında da bilgilendirme yapılacak.

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