YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük’te Galatasaraylıların derbi coşkusu

Karabük’te Galatasaraylıların derbi coşkusu

KARABÜK HABERLERİ  | 23.02.2020 23:22 | Son Güncelleme

Karabük’te Galatasaray taraftarı derbi sonrası 20 yılın ardından gelen galibiyetin coşkusunu doyasıya yaşadı.Galatasaray, Süper Lig’in 23.

Karabük’te Galatasaray taraftarı derbi sonrası 20 yılın ardından gelen galibiyetin coşkusunu doyasıya yaşadı.
Galatasaray, Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda konuk olduğu Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etti. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Karabük’te yüzlerce Galatasaray taraftarı sokaklara döküldü. 20 yılın ardından Kadıköy’de ilk kez galibiyetle karşılaşan Galatasaray taraftarı derbi sevincini doyasıya yaşadı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yollarda ulaşım kontrollü bir şekilde sağlandı.
Yenişehir Çamlık Sokak’ta maçın bitiş düdüğü Fenerbahçe ve Galatasaray taraftar grupları arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan taraftarlar polis ekiplerince gözaltına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Karabük Namaz Vakitleri 24 Şubat Pazartesi

İmsak
06:02
Sabah
07:27
Öğle
13:08
İkindi
16:08
Akşam
18:39
Yatsı
19:58

Karabük Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Pazartesi

Bulut Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Besbinevler
Melis Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Gökçe Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Zonguldak ve Karabük'ten Elazığ'daki depremzedeler için 5 tır yardım malzemesi gönderildi

Zonguldak ve Karabük'ten Elazığ'daki depremzedeler için 5 tır yardım malzemesi gönderildi

Okul önlerindeki karlar temizlendi

Okul önlerindeki karlar temizlendi

Yenice’de taşımalı eğitime kar engeli

Yenice’de taşımalı eğitime kar engeli

Üniversite öğrencileri karda yüzdü

Üniversite öğrencileri karda yüzdü

Yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

Yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.