YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük’te geçen yıl bin 752 kişi hayatını kaybetti

Karabük’te geçen yıl bin 752 kişi hayatını kaybetti

KARABÜK HABERLERİ  | 24.06.2020 11:57 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından "2019 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri" açıklandı.TÜİK Zonguldak Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de 2019 yılında ölen kişi sayısının 435 bin 941 olduğu bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından "2019 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri" açıklandı.
TÜİK Zonguldak Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de 2019 yılında ölen kişi sayısının 435 bin 941 olduğu bildirildi. Açıklamada, Türkiye’de ölüm sayısının 2018 yılında 426 bin 449 iken 2019 yılında 435 bin 941 kişi olduğu, ölenlerin yüzde 54,6’sını erkeklerin, yüzde 45,4’ünü kadınların oluşturduğu kaydedildi. Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızının, 2018 yılında binde 5,2 iken, 2019 yılında binde 5,3 olduğu ifade edilen açıklamada, 2019 yılında bin kişi başına 5,3 ölümün düştüğü belirtildi.
TÜİK verilerine göre, Karabük’te 2019 yılında ölen kişi sayısı bin 752 olurken, Zonguldak’ta 2019 yılında ölen kişi sayısı 4 bin 311, Bartın’da ise 2019 yılında ölen kişi sayısı bin 570 olarak açıklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtıOzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtı
Dün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısıDün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

İş adamı Fırat Aslanbaş; "Dünya mutfak kültüründen farklı lezzetleri buluşturduk"

İş adamı Fırat Aslanbaş; "Dünya mutfak kültüründen farklı lezzetleri buluşturduk"

Paraşüt ipinden hayat kurtaran aksesuarlar yapıyor

Paraşüt ipinden hayat kurtaran aksesuarlar yapıyor

Şaphane’de şehit ailelerine ziyaret

Şaphane’de şehit ailelerine ziyaret

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

Karabük Namaz Vakitleri 24 Haziran Çarşamba

İmsak
03:09
Sabah
05:11
Öğle
12:57
İkindi
16:57
Akşam
20:33
Yatsı
22:25

Karabük Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Çarşamba

Yeni Sağlık Eczanesi
Merkez
Gökçınar Eczanesi
Besbinevler
Cemal Mızrak Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Betül Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Şehit Aybüke öğretmenin babasının "Babalar Günü hüznü"

Şehit Aybüke öğretmenin babasının "Babalar Günü hüznü"

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Karabük’te 1122 hanede PCR ve antikor testleri başlıyor

Karabük’te 1122 hanede PCR ve antikor testleri başlıyor

Kayın Su Fabrikası Yetkililerinden Başkan Baş’a Ziyaret

Kayın Su Fabrikası Yetkililerinden Başkan Baş’a Ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.