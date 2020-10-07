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Karabük’te Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırım ve projeleri başlayacak

KARABÜK HABERLERİ  | 07.10.2020 17:18 | Son Güncelleme

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Gençlik ve Spor Bakanlığının Karabük’te bazı yatırım ve onarım çalışmalarına başlayacağını açıkladı.Ünal, Karabük Valisi Fuat Gürel ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz’ü ziyaret ettiklerini söyledi.Ziyarette Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Karabük ve ilçelerinde yapılan yatırımları ve projelerin değerlendirildiğini ifade eden Ünal, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ihtiyaçlarına ilişkin görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.2 bin 500 seyircili spor salonunun aydınlatma sistemiyle birlikte acil bakım ve onarımının yapılacağını aktaran Ünal, "Keltepe Kayak Merkezi telesiyej direklerinin heyelan riskine karşı yerinde incelenmesi ve güçlendirilmesi yapılacak.

Karabük’te Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırım ve projeleri başlayacak

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Gençlik ve Spor Bakanlığının Karabük’te bazı yatırım ve onarım çalışmalarına başlayacağını açıkladı.
Ünal, Karabük Valisi Fuat Gürel ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz’ü ziyaret ettiklerini söyledi.
Ziyarette Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Karabük ve ilçelerinde yapılan yatırımları ve projelerin değerlendirildiğini ifade eden Ünal, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ihtiyaçlarına ilişkin görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.
2 bin 500 seyircili spor salonunun aydınlatma sistemiyle birlikte acil bakım ve onarımının yapılacağını aktaran Ünal, "Keltepe Kayak Merkezi telesiyej direklerinin heyelan riskine karşı yerinde incelenmesi ve güçlendirilmesi yapılacak. Safranbolu ilçemizdeki sentetik futbol sahası zemin değişimi yapılacak. Yenice ilçemize Gençlik Merkezi yapılacak. Eskipazar ilçemize kapalı halı futbol sahası yapılacak. Eskipazar ilçemize yarı olimpik yüzme havuzu yapımı için ek ödenek aktarılacak. Eflani ilçemize Gençlik Merkezi yapımı talebimiz incelemesi yapılıp değerlendirilecek. Ovacık ilçemizdeki çim sahanın zemin yenilenmesi talebimiz incelemesi yapılıp değerlendirilecek. Karabük Mahallesi sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapılması için talebimiz incelemesi yapılıp değerlendirilecek. Yapılacak olan hizmetlerin ilimize ve ilçelerimize hayırlı olmasını diler, Bakanımız Mehmet Kasapoğlu’na ilimize göstermiş olduğu desteklerinden dolayı teşekkür ederim. AK Parti Karabük milletvekilleri olarak geleceğimiz olan gençlerimize yönelik gayretlerimiz ve projelerimiz bundan sonra da artarak devam edecektir. Her türlü imkanı ilimizde sağlamak için konuların takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

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Akşam
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Karabük Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Çarşamba

Ünal Eczanesi
Merkez
Uygar Eczanesi
Besbinevler
Bağlar Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Yeni Zümrüt Eczanesi
Yenice
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