Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle 22 kişi hastaneye başvurdu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yemekten zehirlendiklerinden şüphelenilen 22 kişi hastaneye kaldırıldı.
İlçede bir restoranda verilen iftara katılanlar, karın ağrısı, mide bulantısı ve ishal belirtileri gösterdi.
Rahatsızlanan 17 kişi Safranbolu Devlet Hastanesi, üç kişi Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve iki kişi ise özel bir hastanenin acil servisine müracaat etti.
Yemekten zehirlendiklerinden şüphelenilen 22 kişi, tedavi altına alındı.
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