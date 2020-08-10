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Karabük'te hafif ticari araç park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

KARABÜK HABERLERİ  | 10.08.2020 01:00 | Son Güncelleme

Karabük'te hafif ticari araç park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Karabük'te park halindeki tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Y.K. (44) idaresindeki 34 PA 0269 plakalı hafif ticari araç, Öğlebeli Kavşağı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bankette park halindeki 41 VU 078 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Y.K. ile hafif ticari araçtaki E.K. (40), R.K. (16) ve S.D. (48) yaralandı.

Yaralılar ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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